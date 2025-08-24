Conte sprona Tridico verso le elezioni: “Profilo operativo per far voltare pagina alla Calabria”

Giuseppe Conte presenta Pasquale Tridico come figura non solo di riconosciuto valore accademico, ma anche capace di operare con efficacia nei ruoli istituzionali ricoperti. Per il leader M5S, l’attaccamento di Tridico alla propria terra e la convinzione che la Calabria – insieme all’intero Sud – debba diventare motore di un nuovo rilancio nazionale sono stati determinanti nell’accettare la sfida della candidatura, sostenuta dall’intera coalizione progressista.
Conte descrive Tridico come il profilo adatto a “far voltare pagina” a una regione spesso segnata da dinamiche clientelari, indicando la candidatura alla presidenza della Regione Calabria come punto di partenza per il lavoro di una coalizione “seria”, alternativa al governo di centrodestra e centrata su sanità, giustizia sociale e rilancio del Mezzogiorno.
