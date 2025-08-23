Regionali in Calabria, Occhiuto in campo con sette liste: "In 4 anni di più che in 40"

"In 4 anni di più che in 40". E' con questo slogan che, di fatto, Roberto Occhiuto presidente dimissionario della Regione Calabria ufficializza la discesa in campo con sette liste al seguito in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Una foto sui social con questa frase e i sette simboli che lo affiancheranno nella campagna elettorale.

Le liste in campo

Le liste in campo potrebbero essere, dunque, sette: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc. Anche alle elezioni regionali del 2021 Occhiuto fu sostenuto da sette liste: oltre a quelle del centrodestra - Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc - all’epoca erano presenti anche Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Rispetto alle previsioni di queste regionali, la vera novità - spiegano gli analisti - è il simbolo «Occhiuto Presidente».