Regionali in Calabria, il campo "larghissimo" ufficializza il sostegno a Tridico con 12 sigle tra partiti e movimenti

Le forze politiche che compongono il «campo largo» in Calabria hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, alla presidenza della Regione Calabria.

L’ufficializzazione é stata decisa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

Orrico: "Un'alleanza per i calabresi e al servizio dei calabresi"

«E' per motivo di grande orgoglio, come coordinatrice in Calabria del Movimento 5 Stelle, che intorno alla figura di Pasquale Tridico si possa comporre una coalizione che diventa soprattutto un’alleanza per i calabresi e al servizio dei calabresi». Lo ha detto Anna Laura Orrico, coordinatrice in Calabria del Movimento 5 Stelle, a conclusione della riunione del campo largo a Lamezia Terme. "Una coalizione - ha aggiunto - che oggi ha discusso in prima battuta soprattutto dei temi. Per il Movimento 5 Stelle l’azione politica si fonda sui temi e sulle idee, che poi devono camminare sulle gambe giuste. Pasquale Tridico rappresenta la candidatura più giusta e pertanto siamo orgogliosi di essere al traino di questa coalizione dimostrando, come già avevamo detto nei mesi scorsi, di potere esprimere figure di ampio profilo e rilievo capaci di contrastare le politiche poco al servizio dei cittadini della destra calabrese». "Il centrodestra - ha detto ancora Anna Laura Orrico - è disperato perché pensava che ci saremmo divisi. E invece hanno sottovalutato la capacità di tutti i partiti del centrosinistra di guardare questa volta veramente al bene dei calabresi. È una novità assoluta che dimostra la capacità del Movimento 5 Stelle di essere forza di governo e di poter responsabilmente costruire intorno al proprio candidato una grande convergenza di intenti e opportunità».