Regionali in Calabria, Calenda (Azione): “No ad alleanze con M5S”. Ma De Nisi puntualizza: “No simbolo partito ma candidati con Tridico”

Azione ribadisce la propria linea in vista delle prossime elezioni regionali, precisando che non ci saranno liste a sostegno di candidati legati al Movimento 5 Stelle. Allo stesso modo, il partito esclude qualsiasi appoggio a esponenti del Partito Democratico che si adeguino a programmi condizionati dai pentastellati. “Serve sviluppo, non trasformismo” Secondo la posizione espressa dai vertici del partito, il Paese ha bisogno di puntare su sviluppo, concorrenza, infrastrutture ed efficienza della spesa pubblica. Tuttavia, lo scenario politico che si sta delineando in vista del voto regionale, Calabria compresa (il centrosinistra ha candidato Tridico), viene descritto come “la quintessenza del trasformismo, privo di idee e programmi concreti per migliorare il funzionamento delle regioni”. “Destra e sinistra – si sottolinea – si limitano a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Pd oscilla tra la prostrazione verso i Cinquestelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano, facendo scomparire ogni traccia di riformismo”.

Astensionismo e clientelismo Azione evidenzia inoltre il rischio che, ancora una volta, alle prossime regionali sarà l’astensione a prevalere, mentre a dominare il voto sarà la logica clientelare. Una dinamica che, secondo il partito, mette in luce “la degenerazione del regionalismo, una malattia contro cui Azione ha sempre combattuto”. Verso un fronte liberale La linea rimane quella di non sottostare “ai ricatti del bipopulismo” e di guardare già alle prossime politiche con l’obiettivo di costruire un forte fronte liberale alternativo agli schieramenti tradizionali. Il coordinatore regionale puntualizza «Noi abbiamo aderito alla federazione riformista che al tavolo dei partiti ha deciso unitariamente di sostenere la candidatura di Pasquale Tridico e non ci tireremo indietro». E’ quanto dichiara all’Agi il coordinatore regionale di Azione, Francesco De Nisi, a proposito di quanto dichiarato oggi dal leader del partito, Carlo Calenda, a detta del quale «non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5S alle elezioni regionali» della Calabria in programma per il 5 e 6 ottobre prossimi. In proposito lo stesso De Nisi conferma che a sostegno di Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo largo, «non ci saranno liste con il simbolo di Azione» ma che ci saranno «componenti del partito che hanno aderito alla federazione riformista che, dunque, correranno con il simbolo unitario. Noi siamo partiti con questo polo - ha aggiunto De Nisi - che è un’aggregazione di partiti e, come deciso al tavolo, sosterremo democraticamente Tridico, portando avanti i nostri valori».