Regionali Calabria, il Pd benedice la scelta di Tridico: “Una figura che catalizza un consenso larghissimo”

La Direzione regionale del Partito Democratico Calabria, riunita a Lamezia Terme, ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Nicola Irto sulle imminenti elezioni regionali. Con questo atto, i democratici calabresi danno ufficialmente mandato al segretario di portare al tavolo della coalizione il nome di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, come candidato presidente della Regione e di lavorare per allargare al massimo la coalizione.

“Uniti si vince”

«Quello che va evidenziato – ha dichiarato Irto – è che si va a votare per paura e disperazione da parte del presidente Occhiuto, che ha trascinato la Calabria in una campagna elettorale estiva solo per fini personali. Noi, al contrario, abbiamo bisogno di fare una proposta politica larga. Il Pd ha lavorato per mettere assieme 12 sigle, tutte le forze alternative alla destra attorno allo stesso tavolo».

Il segretario ha ribadito che i democratici avevano avanzato anche candidature interne, ma alla fine hanno scelto di privilegiare l’unità: «Dobbiamo fare tesoro degli errori del passato, quando le divisioni hanno portato a sconfitte. Uniti si vince. Con Pasquale Tridico mettiamo in campo una figura riconosciuta come al di sopra dei partiti, capace di raccogliere un consenso larghissimo e di guidare un progetto di cambiamento per la Calabria».