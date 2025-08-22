Regionali Calabria, c’è il terzo candidato: Francesco Toscano in campo con Democrazia Sovrana e Popolare

Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria ci sarà un terzo candidato alla presidenza. Si tratta di Francesco Toscano, avvocato, giornalista originario di Gioia Tauro e fondatore del canale YouTube "Visione Tv", nonché presidente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare (Dsp), il movimento politico fondato insieme a Marco Rizzo. La candidatura è stata ufficializzata proprio da Rizzo attraverso una nota diffusa dall’agenzia Dire.

L’ex leader del Partito Comunista, Rifondazione e Comunisti Italiani non ha risparmiato critiche al candidato del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico: «Tridico – afferma Rizzo – è un pessimo candidato per la Calabria. È noto per essersi aumentato lo stipendio quando guidava l’Inps e, soprattutto, per aver creato Inps Servizi spa, una società controllata al 100% dall’Istituto, con oltre 3.000 dipendenti. Un carrozzone inutile e costosissimo per la collettività, privo di reali funzioni nell’erogazione dei servizi».

Rizzo ha quindi rimarcato la scelta di contrapporre a Tridico e al candidato del centrodestra la figura di Toscano: «Presenteremo il nostro presidente, Francesco Toscano, calabrese di Gioia Tauro, come terzo candidato, ma certamente superiore ai due sfidanti di destra e di sinistra». Toscano, noto anche per le sue posizioni filo-russe, correrà dunque come alternativa ai due principali schieramenti, proponendosi come voce autonoma del panorama politico calabrese.