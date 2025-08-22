Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Grandi manovre al via per le candidature al Consiglio regionale calabrese

Grandi manovre al via per le candidature al Consiglio regionale calabrese

Forza Italia dovrebbe reclutare Polimeni e Succurro. Nel M5S sicura la Scutellà, il Pd “tenta” Giusy Iemma

Ora che Pasquale Tridico ha sciolto le riserve e sfiderà Occhiuto – sempre che il “campo larghissimo” avalli la proposta – è corsa frenetica a un posto nelle liste che si scontreranno tra 45 giorni nelle urne. A due settimane dalla presentazione ufficiale dei documenti per le candidature, molte sono le certezze, soprattutto tra chi già siede a Palazzo Campanella.
Il centrodestra
In Forza Italia, tra gli uscenti, riconferma scontata per l’assessore regionale Gianluca Gallo, per Michele Comito, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Pasqualina Straface e Antonello Talerico (per lui c’è in piedi anche l’ipotesi che trovi posto nella lista del candidato presidente). Spazio, ovviamente, anche alle ricandidature di chi fu eletto nella lista Forza Azzurri: Pietro Crinò e Pierluigi Caputo. A questi, si affiancherà certamente Marco Polimeni, coordinatore forzista della provincia di Catanzaro, e molto probabilmente anche Rosaria Succurro, prima cittadina di San Giovanni in Fiore e presidente di Anci Calabria. Ci sarà anche Elisabetta Aiello, figlia dell’ex senatore Ncd Piero.
