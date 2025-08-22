Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Centrosinistra calabrese, domani il summit: sul tavolo il reddito di dignità

Centrosinistra calabrese, domani il summit: sul tavolo il reddito di dignità

Il campo largo si riunirà domani: segretari regionali a confronto nella sede del Pd di Lamezia Terme. L’ex presidente dell’Inps è stato il “padre” del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia

di

Manca solo l’imprimatur ufficiale del Partito democratico per “sigillare” la candidatura dell’economista Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, alla presidenza della Regione Calabria. Dovrebbe arrivare oggi, dalla direzione generale dei Dem. Domani invece, nella sede del Pd di Lamezia Terme toccherà al tavolo dei segretari regionali di M5S, Pd, Avs elaborare i dettagli del “campo largo” del centrosinistra che dovrà affrontare il cimento elettorale del 5 e 6 ottobre. Con Tridico ormai ufficialmente in campo, il M5S potrebbe adesso riproporre in Calabria uno dei suoi cavalli di battaglia: l’introduzione di un “reddito di dignità” su base regionale. Sul modello proprio in questi giorni allo studio in un’altra regione in cui si voterà a ottobre, la Toscana, dove fra gli obiettivi programmatici del patto di coalizione siglato tra Pd e M5S a sostegno della candidatura di Eugenio Giani, c’è appunto il reddito di cittadinanza regionale.
