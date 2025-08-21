Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Rischio ineleggibilità, Roberto Occhiuto si dimette da commissario alla sanità in Calabria

Roberto Occhiuto ha lasciato l’incarico di commissario per il rientro dal debito sanitario. La guida della sanità calabrese passa ora ai due subcommissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi. Una scelta, quella del presidente dimissionario della Regione Calabria, per evitare dubbi sulla legittimità della sua candidatura. Il riferimento è alla normativa che disciplina incompatibilità e cause ostative per presidenti di Regione, consiglieri e sindaci. Una scelta cauta, su consiglio dei legali che lo assistono.

 

