Calabria, l'interrogativo di Cannizzaro (FI): "Come fa Calenda a stare con M5s?"

Calabria, l'interrogativo di Cannizzaro (FI): “Come fa Calenda a stare con M5s?”

di

"Carlo Calenda: 'il Terzo polo ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza'. E siamo certi che i consiglieri regionali calabresi, che in questi quattro anni hanno lealmente sostenuto la maggioranza guidata dal presidente Occhiuto, la pensano allo stesso modo: nei loro confronti, lo ripetiamo, nessuna preclusione. Ma la domanda sorge spontanea: come farà Azione in Calabria a stare in una coalizione di sinistra schierata contro il rigassificatore di Gioia Tauro e per un reddito di cittadinanza regionale? Misteri...". Così Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.

