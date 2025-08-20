Pasquale Tridico: "La Calabria non è periferia, è il tempo del coraggio. Sono pronto a riportarla dove merita"

"Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria, la mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno". Lo scrive sui social Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, che nelle scorse ore ha confermato la sua candidatura alla Presidenza della Regione Calabria.

"Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano - prosegue Tridico - ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza.

Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita.