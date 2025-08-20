Elezioni, il Partito Democratico: "La Calabria ha bisogno di una proposta di governo credibile"

«Il Partito Democratico della Calabria è pronto a lavorare per l’unità della coalizione con autorevolezza e coraggio, assumendosi fino in fondo la responsabilità di dare una prospettiva nuova e concreta alla nostra regione. Per questo è convocata la direzione regionale per venerdì prossimo. Il tempo delle attese è terminato, la Calabria ha bisogno di una proposta di governo credibile, forte e testardamente unitaria». E’ quanto si legge in una riunione della segreteria regionale del partito, diffuso al termine di una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari e al gruppo regionale, svoltasi stamane a Lamezia Terme.

«Nel corso dell’incontro - si legge ancora - si è fatto il punto sul lavoro svolto per la costruzione di una coalizione larga e plurale che ha portato attorno a un tavolo tutte le forze che si riconoscono nell’alternativa alla destra. Il serio e responsabile lavoro che avevamo messo in campo - scrive il Pd Calabria - ha consentito di aprire un dialogo autentico e di affermare un metodo inclusivo, soprattutto di fronte alle dimissioni farsa del presidente Occhiuto, che hanno confermato, ancora una volta, la fragilità e l’inaffidabilità della destra al governo della Calabria. In questa fase il Partito Democratico ha messo in campo generosità e senso di responsabilità, anteponendo l’interesse collettivo a ogni logica di parte, per favorire la più ampia convergenza possibile. La costruzione dell’alternativa, infatti, passa dalla unità della coalizione che è e resta l’obiettivo prioritario. Ora, però, - si sottolinea - è il momento di compiere un passo in avanti. Quello decisivo».