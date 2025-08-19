Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sondaggio Affari Italiani, Roberto Occhiuto fuori dalla top ten dei presidenti di regione

Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si conferma il governatore più amato dagli italiani con un consenso ancora in crescita al 67,9%. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21. Al secondo posto come fiducia Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con 63,1%. A completare la tripletta leghista, in terza posizione Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 60,7%.

Occhiuto fuori dalla top ten

Tra i primi dieci nessun presidente di Regione del Sud, ad eccezione del capo dell'esecutivo della Campania Vincenzo De Luca. Fuori dalla top ten Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria e candidato del centrodestra alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre.

