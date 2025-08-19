Regionali in Calabria, Tridico prende tempo. La riflessione ora è sui dettagli

«C’è ancora da attendere». Le voci del campo largo sono sostanzialmente le stesse quando si parla della possibile investitura dell’eurodeputato Pasquale Tridico a candidato governatore. L’ex presidente dell’Inps, proposto dal Movimento 5 Stelle alla coalizione di centrosinistra, non ha ancora concluso la sua fase di riflessione che lo sta portando a una serie di confronti, sull’asse Roma-Calabria, volti a mettere ogni tassello della sua possibile discesa in campo al suo posto. Se fino a qualche settimana fa Tridico pensava solo al suo mandato di rappresentante in Europa, l’ingresso del suo nome nella “rosa” del campo largo lo ha catapultato in un turbinio di ipotesi e indiscrezioni che, sulle prime, lo avranno probabilmente spinto a un atteggiamento molto cauto. Col passare del tempo, e anche dopo il pressing arrivato dai vertici dei partiti nazionali, in primis i 5 Stelle, la sua riflessione si è fatta più approfondita.

