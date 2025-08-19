Regionali, Avs Calabria: lavoriamo a una candidatura unitaria a presidente

«Ormai da giorni leggiamo ricostruzioni fantasiose e di presunti veti che sarebbero stati posti all’interno del fronte progressista che non ci risultano. Al contrario, Alleanza Verdi Sinistra sin dal primissimo istante lavora - e continuerà a lavorare in tal senso - ad una idea di Calabria nuova e coraggiosa e ad una candidatura a presidente della Regione che possa incarnarla al meglio, unitaria e vincente, che agisca in rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti e nell’esclusivo interesse delle calabresi e dei calabresi». Così, in una nota, i portavoce calabresi di Alleanza Verdi e Sinistra, Giuseppe Campana e Fernando Pignataro.