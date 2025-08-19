Calabria alle urne, il centro sigla l’intesa per presentare una lista unitaria

Il centro si consolida nell’alveo della coalizione di centrodestra attraverso un accordo tra i partiti in vista del voto del 5 e 6 ottobre. La Democrazia Cristiana, con il commissario regionale Michele Ranieli, e l’Udc, rappresentato dal segretario regionale Salvatore Bulzomì, hanno infatti siglato «un’intesa con il sostegno di altre forze politiche cattoliche e liberal-riformiste e con il contributo del senatore Francesco Bevilacqua». L’obiettivo è quello di presentare una lista comune al voto di ottobre. «La lista – hanno spiegato Ranieli e Bulzomì – nasce dalla condivisione dei valori cattolici cristiani che, nel solco della grande tradizione della Dc, hanno contribuito a far crescere e progredire l’Italia, e che oggi più che mai risultano indispensabili per il futuro della nostra regione».