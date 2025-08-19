Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Calabria alle urne, il centro sigla l’intesa per presentare una lista unitaria

Calabria alle urne, il centro sigla l’intesa per presentare una lista unitaria

A sinistra il Movimento per la rinascita comunista prova a muoversi in autonomia

di

Michele Ranieli

Il centro si consolida nell’alveo della coalizione di centrodestra attraverso un accordo tra i partiti in vista del voto del 5 e 6 ottobre. La Democrazia Cristiana, con il commissario regionale Michele Ranieli, e l’Udc, rappresentato dal segretario regionale Salvatore Bulzomì, hanno infatti siglato «un’intesa con il sostegno di altre forze politiche cattoliche e liberal-riformiste e con il contributo del senatore Francesco Bevilacqua». L’obiettivo è quello di presentare una lista comune al voto di ottobre. «La lista – hanno spiegato Ranieli e Bulzomì – nasce dalla condivisione dei valori cattolici cristiani che, nel solco della grande tradizione della Dc, hanno contribuito a far crescere e progredire l’Italia, e che oggi più che mai risultano indispensabili per il futuro della nostra regione».

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province