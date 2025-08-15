Regionali in Calabria, Occhiuto chiude le porte a Calenda. Ma c'è il canto delle sirene nei confronti dei consiglieri De Nisi e Graziano di Azione

«Affronto la campagna elettorale con grande tranquillità, perchè invece di fare promesse potrò rivendicare il lavoro fatto in questi quattro anni. Mentre vedo che nel centrosinistra c'è grande confusione. Sarebbe molto difficile per loro governare la Calabria in questo modo». Lo afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a «Il Foglio». Nel centrosinistra «vedo una grande confusione. Spesso sono stato accusato di essere un decisionista, ma per governare una regione come la Calabria hai bisogno di prenderti le tue responsabilità. E invece come potrebbe governare un centrosinistra che per ogni decisione deve riuscire a mettere attorno al tavolo i 12 segretari o coordinatori di ogni partito o movimento?». Porte chiuse a Calenda, ma c'è il canto delle sirene verso De Nisi e Graziano Con Calenda «abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, poi qualche settimana fa mi ha attaccato duramente e dunque un accordo con il suo partito non è possibile. Ma non ho preclusioni nei confronti dei consiglieri regionali di Azione che in questi anni mi hanno sostenuto lealmente».

"Un avviso di garanzia non dovrebbe costituire un logoramento" Occhiuto osserva: «In un paese civile non ci si dovrebbe dimettere per un avviso di garanzia, non dovrebbe costituire un logoramento o scoraggiare i dirigenti dalla firma. Pensiamo solo alle esperienze politiche o alle storie di tante amministrazioni che avrebbero potuto avere un’evoluzione ben diversa aspettando le sentenze e i proscioglimenti, a partire proprio dalla Calabria». «Nel mio caso ho deciso di dimettermi perchè il rischio di restare immobili per un anno era alto. E capisco che ci sarà qualcuno che adesso vorrà gettarmi fango addosso, ma preferisco che i calabresi vadano alle urne avendo negli occhi il lavoro fatto negli ultimi quattro anni. Dagli ospedali che esistevano da vent'anni solo sulla carta e che noi siamo riusciti a costruire, come quelli di Sibari o Vibo Valentia, al rilancio degli aeroporti e ai numeri record del turismo».