Elezioni in Calabria, campo largo e “veleni”: slitta la sintesi sul candidato

Probabilmente servirà qualche giorno in più, oltre a quello di ferragosto, agli esponenti di centrosinistra impegnati a trovare la quadra attorno al candidato presidente della Regione. La diffusione di un messaggio vocale che il segretario regionale di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro, ha inviato ai dirigenti del partito, ha assestato qualche scossone alla coalizione che solo lunedì scorso pareva aver trovato una prima quadra, almeno sul perimetro politico: un campo largo con Pd, M5S, Avs e la galassia cattolico-liberal-riformista. Sul nome si è capito che non fosse ancora aria, pur avendo sul tavolo quello dell’eurodeputato Pasquale Tridico proposto dal M5S. Accanto, le alternative Vittoria Baldino (deputata 5 Stelle), Flavio Stasi (sindaco di Corigliano Rossano, per Avs); presente anche l’ipotesi Nicola Irto (segretario regionale e senatore Pd), ma in posizione più defilata.

Il Pignataroleaks ha dunque finito per scuotere uno scenario diventato, con il passare dei giorni, piuttosto statico: tra riunioni saltate e incontri romani “a vuoto”, tutto è stato rinviato a dopo ferragosto. Ma a questo punto, in quali condizioni arriverà la coalizione che, nella prima nota ufficiale di lunedì, si era detta unita?L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale