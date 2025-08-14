Mancuso presenta il “santino” elettorale ma dimentica... Occhiuto presidente

Sia chiaro, il tempo è tiranno e le elezioni regionali incombono. E proprio per questo i candidati al prossimo Consiglio calabrese si stanno organizzando come possono in vista di un settembre caldissimo in cui ci giocherà la partita elettorale. Naturale che ci possa essere qualche dimenticanza, come quella del presidente del Consiglio uscente, Filippo Mancuso, che nel pubblicizzare sui social il suo santino elettorale ha anche "messo in mostra" una dimenticanza. Già perché sulla sua immagine manca la scritta "Occhiuto presidente". Cosa che capitano, soprattutto quando manca davvero poco alla chiamata alle urne...