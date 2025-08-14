Elezioni regionali in Calabria, i Riformisti: "Tridico è l'ideale, ma se scappa si va oltre"

«In merito alle ricostruzioni giornalistiche relative alle imminenti elezioni regionali, riteniamo Pasquale Tridico per forza elettorale e qualità il candidato ideale alla presidenza della Regione Calabria. Si tratta di una personalità, a nostro avviso, affidabile, capace e competente. Se dovesse accettare di gareggiare alle prossime elezioni, la coalizione di cui facciamo parte non avrebbe più bisogno di dilungarsi in discussioni». Lo sostengono le forze che in Calabria hanno dato vita all’area riformista, Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato.

«Tridico - proseguono - è innamorato della Calabria e il suo profilo umano e professionale evidenzia che i figli di questa terra, in grado di dare un contributo per il suo riscatto, non possono tirarsi indietro. Il momento politico e sociale che vive la nostra regione è estremamente delicato, anche perché le dimissioni del presidente Occhiuto provocheranno un blocco di tutte le attività amministrative, compreso quanto è necessario fare per l’attuazione del Pnrr. Il centrosinistra guidato da Tridico può essere vincente avendo un programma innovativo ed efficace in tutti i settori dove si registrano emergenze, ad iniziare dalla Sanità. Può quindi determinare una vera e propria svolta per il riscatto della Calabria».