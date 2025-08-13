Elezioni regionali in Calabria, ecco come saranno ripartiti i 24 seggi nelle tre circoscrizioni

Il 5 e 6 ottobre si voterà, per la quarta volta, con la legge elettorale approvata dal Consiglio regionale l’11 settembre 2014. Da eleggere, oltre al futuro governatore, 30 consiglieri regionali, 24 dei quali sulla base di liste provinciali concorrenti e i restanti in base a un premio di maggioranza.

Le tre circoscrizioni e il dettaglio dei seggi spettanti

Le circoscrizioni sono tre: Nord, che comprende i comuni dell’attuale provincia di Cosenza; Centro, che comprende i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Sud che comprende i comuni dell’attuale città metropolitana di Reggio Calabria. Il decreto di determinazione dei seggi è stato adottato ieri dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, che ne definisce anche l’assegnazione alle tre circoscrizioni: nel dettaglio 9 seggi alla circoscrizione Nord, 8 a quella Centro e 7 a quella Sud. Confermata, dunque, l’assegnazione delle precedenti elezioni regionali.

I restanti sei seggi saranno invece assegnati con il premio di maggioranza in base ai risultati elettorali: i 6 consiglieri «sono eletti – recita la legge – con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali... La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di presidente della giunta regionale».