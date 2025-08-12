Sanità in Calabria, avviso di sfratto a Occhiuto. Il Pd: «Si dimetta da commissario»

Il Pd notifica l’avviso di sfratto a Roberto Occhiuto come atto di sfiducia nella gestione della Sanità calabrese. La parola d’ordine del partito è staccare la corrente al commissario ad acta, nonché commissario con poteri speciali per la realizzazione di nuovi ospedali, per impedirgli di utilizzare le poltrone come trampolino privilegiato per le regionali. Da Cosenza i dem chiedono all’ormai ex governatore di lasciare dopo l’esperienza che ritengono fallimentare.

Nella sala consiliare parlano uno dopo l’altro Giuseppe Mazzuca, presidente del consiglio comunale di Cosenza con un posto sicuro in lista a ottobre, Giuseppe Ciacco, presidente della Commisisone consiliare, Francesco Alimena, capo del gruppo dem a Palazzo dei Bruzi, e Carlo Guccione, uno dei principali riferimenti del partito in Calabria. La Calabria e i calabresi, innanzitutto. I quattro parlano con molto sapere, di medici in difficoltà, di pochi posti-letto e di cure negate. Di ospedali nuovi da realizzare e di ospedali vecchi senza personale. Rimettono insieme le coordinate di una sanità che qui porta salute ma anche tanta disperazione. Una sanità in affanno che perde il senso della solidarietà che sposta le cure verso i privati.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale