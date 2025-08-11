Il campo largo in Calabria in attesa di Tridico: l’ex presidente Inps è la prima scelta

Il pressing di Giuseppe Conte ed Elly Schlein è aumentato d’intensità nelle ultime ore ed ha come obiettivo quello di convincere Pasquale Tridico ad accettare la candidatura alla presidenza della Regione. È lui la prima scelta dei leader di M5S e Pd per guidare il campo largo che dovrà contendere la guida della Regione al dimissionario Roberto Occhiuto. Se il parlamentare europeo originario di Scala Coeli dovesse rispondere con un “sì”, la partita potrebbe considerarsi chiusa e farebbe tirare un bel sospiro di sollievo ai colonnelli delle forze progressiste che oggi si vedranno a Lamezia Terme per trovare la quadratura del cerchio e accelerare in vista del voto di ottobre.

Il “sì”, tuttavia, non è ancora arrivato. Tridico continua a inviare messaggi non univoci ai suoi interlocutori. Da una parte continua a ribadire di voler rispettare il mandato che gli è stato affidato dagli elettori dell’intero Mezzogiorno come loro rappresentante nel Parlamento di Strasburgo, dall’altra continua a ripetere di essere disposto a voler dare un contributo a favore della Calabria. Ciò significa che accetterà di guidare una coalizione capace di tenere insieme le forze della sinistra radicale e quelle moderate? La sensazione è di essere davanti allo snodo decisivo.

