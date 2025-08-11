Elezioni regionali, il centrosinistra riunito a Lamezia per decidere l'anti-Occhiuto. Sarà una corsa a due Tridico-Falcomatà?

E’ iniziata, nella sede del Pd calabrese, a Lamezia Terme, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del programma e del candidato alla presidenza che dovrà confrontarsi con Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. Una riunione che potrebbe non essere decisiva, anche se il centrosinistra deve serrare i tempi dopo che le dimissioni di Roberto Occhiuto hanno portato ad elezioni tra un mese mezzo.

A Lamezia sono presenti, tra gli altri, il parlamentare e segretario regionale del Pd Nicola Irto, il consigliere regionale Raffaele Mammoliti e Nicola Stumpo, anch'egli parlamentare del Pd, la deputata M5S Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento, ed il capogruppo in Consiglio regionale Davide Tavernise, Fernando Pignataro di Avs, Giuseppe Campana, di Europa Verde-Verdi/Avs.

Presenti anche i rappresentanti della nuova area riformista nata su iniziativa del sindaco di Rende Sandro Principe alla quale hanno aderito Psi, Italia Viva, Azione, Partito repubblicano, +Europa, socialisti riformisti rendesi e della provincia di Cosenza, Mezzogiorno Federato e movimenti civici. Oltre a Principe, alla riunione partecipano il socialista Luigi Incarnato, il segretario regionale di Azione Francesco De Nisi e il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta.