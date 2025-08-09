La deputata Vittoria Baldino: "In Calabria il M5S vorrebbe guidare la coalizione contro Occhiuto"

In Calabria «il M5S vorrebbe avere l'onore di guidare la coalizione e io spero che sia la più ampia possibile». Lo afferma, al Corriere della Sera, Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle e possibile candidata alla guida della Calabria, - il suo nome viene fatto insieme a quelli di Pasquale Tridico e Anna Laura Orrico -.

Sulla lettera intimidatoria inviata al Comune di Paludi (Cosenza), di cui è sindaco suo padre, dice: «Io non ho paura, ma questa vicenda ha coinvolto direttamente la mia famiglia: anche per questo non ho esitato a rivolgermi alle autorità competenti». «Io sono molto orgogliosa della forza politica che rappresento e i calabresi ci danno molta fiducia - rimarca - : vuol dire che le battaglie che facciamo sulla sanità, sulla legalità e sulle infrastrutture portano dei risultati». Anche Pd e Avs rivendicano la scelta del candidato governatore. «Da elettore non sarei felice di vedere un risiko di nomi sui giornali. Il fronte progressista unito saprà scegliere nell’interesse dei cittadini», spiega.