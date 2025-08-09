Elezioni regionali in Calabria, Cannizzaro: "Vinceremo, Forza Italia partito guida della coalizione". Le altre reazioni

“La sinistra in quattro anni ha saputo solo denigrare e infangare la Calabria, insultare il centrodestra, lanciare accuse ridicole. Non ha mai avanzato proposte, non ha mai costruito l’alternativa, ed oggi gli esponenti del Pd e dei 5 Stelle hanno il terrore delle urne. Voteremo tra poco meno di due mesi, si chiama democrazia anche se a qualcuno fa così paura".
Lo afferma Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.
Il centrodestra potrà raccontare le straordinarie cose fatte in questi anni. Le riforme, l’attrazione degli investimenti, lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, il boom del turismo, i dati storici degli aeroporti (quello di Reggio Calabria continua ad essere lo scalo che cresce di più in Europa), la costruzione dei nuovi ospedali, e tanto tanto altro ancora.
Forza Italia sarà ancora una volta il partito guida della nostra coalizione, unito in tutti i suoi quadri dirigenti locali e nazionali, e saremo determinanti per la nuova vittoria di Roberto Occhiuto. Faremo liste forti e competitive, con tante conferme e tante novità. Sarà una competizione bella e stimolante. Noi avremo dalla nostra parte i fatti, la sinistra farà come sempre chiacchiere”.
La coordinatrice forzista Ferro: "Occhiuto sarà ancora presidente"
L'assessore Varì punta su Occhiuto
“Presto per il centrodestra comincerà una nuova campagna elettorale. In questi quattro anni è stato netto ed evidente il cambio di passo che la Giunta regionale e il presidente Occhiuto hanno dato alla Calabria. La nostra è una Regione che nel segno del riformismo e del superamento di tante emergenze, si è finalmente mossa in una prospettiva di sviluppo. In questi anni non facili, a seguito del Covid, siamo stati molto vicini alle imprese, sostenendole e finanziandole come mai era successo in passato. Tanto è stato fatto e tanto ancora ci rimane da fare, ma sono certo che abbiamo imboccato la strada giusta. Questo il sentiero tracciato, questo è il percorso che seguiremo per l’avvenire, convintamente al fianco del presidente Occhiuto, nell’interesse della Calabria, nella certezza che i calabresi ci sosterranno in maniera entusiasta”. Così Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.
Le parole dell'assessore Calabrese
“Il 5 e il 6 ottobre i calabresi saranno chiamati a scegliere il loro destino. Potranno decidere se essere governati da un presidente, Roberto Occhiuto e da una Giunta regionale che dopo anni di immobilismo ha finalmente intrapreso percorsi virtuosi e ottenuto risultati importanti, oppure stare dalla parte di un’opposizione che nonostante abbia avuto negli anni scorsi grandi chance per migliorare la Calabria ha fallito miseramente e oggi è capace solo di buttare fango sugli avversari. Siamo certi che le nostre comunità abbiano avvertito gli sforzi di un governo che ogni giorno ha messo in campo energie e strategie per contrastare le emergenze del lavoro, risolvere le gravi vertenze aziendali, proporre tante nuove opportunità economiche e occupazionali, attrarre investimenti e realizzare opere per il bene dei calabresi. Tra poche settimane avremo l’esito di questo nuovo voto. Il centrodestra scenderà in campo forte del lavoro fatto e con tanta voglia di migliorare ancora. Vedremo quali proposte metteranno in campo l’opposizione che in questi anni ha provato soltanto ad offuscare miseramente e senza riuscirci le tante cose buone realizzate dal centrodestra”, afferma Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro, all’ambiente e al turismo della Regione Calabria.
Gallo: "Vinceremo ancora"
“Con l’ufficialità del voto in Calabria, il 5 e 6 ottobre, il governo regionale uscente e tutto il centrodestra si prepara a questa nuova campagna elettorale, forte del lavoro fatto in questi anni. Saranno i calabresi a giudicare l’operato della Giunta Occhiuto, che in tutti i settori amministrativi ha impresso, è un dato di fatto, un’accelerazione inedita e ridato dignità e orgoglio a una Regione che da decenni era sempre fanalino di coda in tutte le classifiche. A fronte di un’opposizione rancorosa e incapace di produrre alcuna proposta in ogni campo, dopo anni di malagestione alla guida della Calabria, questo governo regionale ha rovesciato completamente l’immagine di una Calabria che ora si muove spedita su tutti i fronti. La nostra terra si sta dimostrando capace di fare crescere l’export in proporzione più di ogni altra Regione italiana, anche grazie alla capacità in questi anni di inventare nuovi approcci alla promozione dei nostri prodotti. Il lavoro fatto finora è stato enorme e molto c’è ancora da fare per raggiungere ulteriori traguardi. Ma siamo certi che i calabresi non esiteranno a ridare fiducia al nostro governo e al presidente Roberto Occhiuto che per la prima volta ha dimostrato che in Calabria le cose possono cambiare”, chiosa Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e alla forestazione della Regione Calabria.
Caricamento commenti
Commenta la notizia