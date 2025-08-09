Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Elezioni regionali in Calabria, si vota il 5 e il 6 ottobre. Il vicepresidente della Giunta Pietropaolo ha firmato il decreto

"Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere". Così l'esponente di Fratelli d'Italia e numero due dell'esecutivo regionale

“Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

Così Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria.

IL DECRETO

 

