Elezioni in Calabria, spunta la candidatura da consigliere di Nino Spirlì: “Mi affido a voi, anche se vi diranno che sono malato...”

Nino Spirlì, già presidente facente funzione della Regione Calabria dopo la scomparsa di Jole Santelli, torna sulla scena politica in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, l’ex vicepresidente ha annunciato con un post su Facebook la propria candidatura a consigliere, accompagnata da un appello diretto agli elettori.

Nel messaggio, Spirlì ha invitato i calabresi a “sciogliere le riserve anzitempo”, sottolineando il bisogno della regione di persone “semplici e leali” e lontane dalle logiche clientelari. “Possiamo consegnare i nostri voti spontanei, e non quelli raccattati da servili galoppini in cerca di un posto sicuro?”, ha scritto, esortando a un cambio di passo per la Calabria.

L’ex presidente ha anche smentito le voci sul proprio stato di salute: “Vi diranno che non mi candido perché sono malato. In realtà, sarò candidato e porterò a mano nei Palazzi Istituzionali le vostre, le nostre necessità. Vi voglio bene”.

