Lettera minatoria a Vittoria Baldino, recapitata al padre sindaco: indagano i carabinieri. Occhiuto: “Democrazia è confronto, non minacce”

Una lettera dal contenuto minaccioso è stata recapitata al municipio di Paludi, indirizzata al padre di Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle e sindaco del piccolo centro dell’hinterland di Corigliano Rossano. Il messaggio, recante la scritta «Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più», è stato segnalato ieri ai carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, a cui la parlamentare ha sporto denuncia, colloquiando con il tenente colonnello Marco Filippi.

La missiva è stata scritta in modo da rendere la grafia irriconoscibile, mentre la busta presenta tratti più riconducibili a una mano “umana”, dettaglio che potrebbe rivelarsi utile alle indagini.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha espresso pubblicamente la propria vicinanza: “Solidarietà a Vittoria Baldino e alla sua famiglia per la vile e ignobile lettera minatoria ricevuta. Ogni forma di intimidazione e di odio va respinta con fermezza. La democrazia vive di confronto, mai di minacce”, ha dichiarato.