Elezioni in Calabria: a Rende il battesimo dell'area riformista: "Puntiamo a una coalizione forte"

Un’area riformista è nata in Calabria e si propone al «confronto con le altre forze politiche nei tempi e nelle sedi appropriate» per «definire un programma di governo condiviso e per formare una forte coalizione che faccia uscire la Calabria dalla palude, attraverso la guida di un candidato presidente scelto e condiviso in Calabria».

Promotore dell’iniziativa il sindaco di Rende Sandro Principe che ha indetto per stamani a Rende un tavolo programmatico di forze moderate al quale hanno partecipato esponenti di Partito Socialista Italiano, Italia Viva, Azione, Partito repubblicano, +Europa, socialisti riformisti rendesi e della provincia di Cosenza, Mezzogiorno Federato e movimenti civici. Azione nella legislatura che va a finire, sosteneva la giunta Occhiuto.

Dopo un’analisi nazionale, i partecipanti sostengono, in un documento, che «il Re è nudo anche in Calabria dove, contrariamente ai proclami, intatte rimangono le preoccupazioni delle forze politiche e dei cittadini sulla mancata risoluzione delle questioni regionali in tema di sanità, di lavoro, di infrastrutture, di trasporti, di ambiente e di turismo».