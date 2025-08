Dimissioni del governatore Occhiuto in Calabria: venerdì l'ultimo atto del Consiglio regionale

E’ stato convocato per venerdì prossimo, 8 agosto, alle ore, il Consiglio regionale della Calabria per la presa d’atto delle dimissioni del presidente della Regione Roberto Occhiuto e lo scioglimento dell’assemblea. La data è stata fissata dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso al termine della riunione dei capigruppo. Le dimissioni di Occhiuto sono al terzo punto dell’ordine del giorno. Prima il Consiglio dovrà approvare il Bilancio consolidato del gruppo di amministrazione pubblica del Consiglio per l’esercizio 2024 e assestamenti e variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio. Quindi l’assemblea affronterà l’argomento dimissioni ed al termine della discussione Mancuso congederà i consiglieri.