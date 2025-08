Guccione (Pd): “Dimissioni Occhiuto legate all’inchiesta. La Calabria non può restare in balia dell’incertezza”

«Si apre una fase drammatica, inedita e piena di incognite per la Calabria, con scenari insidiosi e prospettive tutt’altro che rassicuranti. Persino il ritorno alle urne potrebbe rivelarsi un esercizio inutile, se non gestito in modo chiaro e coerente dalle forze politiche». A dirlo, in una nota, è Carlo Guccione, esponente della direzione nazionale del Partito Democratico, intervenendo nel dibattito seguito alle dimissioni del presidente Occhiuto.

“Dimissioni legate all’inchiesta giudiziaria”

«È oggettivo e senza vena di polemica – sottolinea Guccione – che le dimissioni di Roberto Occhiuto siano strettamente legate allo sviluppo dell’inchiesta giudiziaria che lo riguarda. Lo ha detto lo stesso Tajani, altrimenti non sarei intervenuto. Basta guardare a quanto accaduto in Liguria, dove l’ex presidente Toti è stato sottoposto a misure restrittive proprio per non essersi dimesso».

Secondo Guccione, «senza ipocrisie, lo dobbiamo alla Calabria e ai calabresi: non possiamo tenerli in uno stato di precarietà istituzionale. Anche l’ipotesi di nuove elezioni rischia di rivelarsi non risolutiva, vista la profonda confusione all’interno del centrodestra».