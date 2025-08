L’area moderata sogna la doppia cifra in Calabria: Azione, Italia Viva e Psi tessono la tela

Il seme piantato nel corso dell’ultima tornata amministrativa è pronto a germogliare alle Regionali del prossimo autunno. Azione, Italia Viva e Psi si apprestano a dare vita ad un raggruppamento riformista e moderato che ha l’ambizione di conquistare una percentuale da doppia cifra nelle urne. Nelle prossime ore i responsabili delle tre liste dovrebbero definire i dettagli di un’operazione che parte da lontano ma che ha subito un’accelerazione inevitabile dopo le dimissioni annunciate dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Il nuovo contenitore politico si candida a fungere da ago della bilancia per gli schieramenti in campo. E può fare leva su una fitta rete di amministratori locali sparsa su tutto il territorio regionale. A rappresentare Azione, al tavolo delle trattative, saranno i consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi, mentre Italia Viva potrà contare sul dinamismo della coordinatrice Filomena Greco. Quanto al Psi, oltre al segretario calabrese Luigi Incarnato, ci saranno pure alcuni sindaci come Franz Caruso e Roberto Perrotta. Senza dimenticare l’apporto che potrebbe arrivare da altri primi cittadini come il rendese Sandro Principe e il cetrarese Giuseppe Aieta.

