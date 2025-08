Elezioni regionali in Calabria 2025, il risiko dei candidati consiglieri: impazza già il toto-nomi

La decisione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, (dimettersi e staccare la spina alla legislatura con più di un anno di anticipo) spariglia le carte e crea scompiglio in piena estate. L'intenzione del capo dell'esecutivo regionale è quella di andare al voto il prima possibile (addirittura magari già a fine settembre secondo i suoi desiderata e magari non oltre la metà di ottobre), ma ci sono equilibri a livello nazionale e locale da gestire anche in concomitanza di altre competizioni elettorali in altre regioni. Al di là di chi sarà l'avversario, o gli avversari, di Occhiuto nel ruolo di candidato alla presidenza, impazza già il toto nomi per ciò che concerne le candidature al Consiglio regionale. Tra uscenti, ex consiglieri che vorranno riprovarci e novità dell'ultim'ora, la partita è apertissima e le caselle del puzzle da comporre sono molteplici.

Opposizione

Domenico Bevacqua – Partito Democratico (Capogruppo Pd)

Francesco Antonio Iacucci – Partito Democratico

Ernesto Francesco Alecci – Partito Democratico

Raffaele Mammoliti – Partito Democratico

Giovanni Muraca – Partito Democratico

Amalia Bruni – Coalizione Centrosinistra / candidato presidente non eletto (fa parte del gruppo Misto)

Davide Tavernise – Movimento 5 Stelle (Capogruppo M5S)

Francesco Afflitto – (eletto con il Movimento 5 Stelle, oggi nel gruppo Misto)

Ferdinando Laghi – De Magistris Presidente

Antonio Maria Lo Schiavo – De Magistris Presidente (oggi nel gruppo Misto)

Chi proverà a (ri)entrare e a creare scompiglio

Ci sono tanti nomi dal Pollino allo Stretto pronti a dire la loro nella prossima competizione elettorale. Tra questi ecco gli ex consiglieri Vito Pitaro e Frank Mario Santacroce. Il primo fu eletto nel 2020 nella lista Jole Santelli presidente e proverà certamente a dire la sua, forte anche del fatto di essere ormai un big del partito di Noi Moderati. Il secondo, sempre nel 2020, subentrò a Mimmo Tallini e nel 2021 non riuscì a riconfermarsi nonostante le 6982 preferenze ottenute nella lista Coraggio Italia (fu superato da De Nisi nella circoscrizione Centro e l'altro seggio di lista scattò nella circoscrizione Sud a favore di Cirillo). Sempre nella circoscrizione Centro bisognerà capire ad esempio che ruolo vorrà giocare Luigi Tassone, già consigliere regionale, sindaco di Serra San Bruno e candidato del Pd alle ultime elezioni europee del 2024. Nell'area Nord della Calabria, nel centrodestra il puzzle delle candidature sembra già fluido, mentre più dinamicità certamente si vedrà nell'area del centrosinistra e dei riformisti. Sono tante le posizioni in ballo: dal sindaco di Cosenza Franz Caruso, fino ad arrivare alla coordinatrice regionale di Italia Viva, Filomena Greco.

Il ruolo degli assessori regionali in carica

Il re delle preferenze e assessore all'Agricoltura uscente ci riproverà? Gianluca Gallo nel 2021 riuscì a conquistare qualcosa come 21692 voti (di gran lunga il più votato in Calabria). E poi bisognerà capire cosa faranno i due assessori di Fratelli d'Italia, Filippo Pietropaolo (vicepresidente della Giunta) e Giovanni Calabrese: entrambi nel 2021 mancarono l'elezione, ma furono poi nominati assessori: l'ex sindaco di Locri dopo l'elezione al Parlamento di Fausto Orsomarso. Più complicate le posizioni di Caterina Capponi (Lega) e Rosario Varì (Forza Italia), ma non è detto che non possano scendere in campo.

Nelle piaghe del sistema elettorale: le soglie di sbarramento

Insomma, sarà un agosto di fuoco e la corsa alle candidature è già inevitabilmente partita. Senza dimenticare che un ruolo decisivo lo giocherà il sistema elettorale. Nel 2021 - come ha brillantemente spiegato oggi sulle colonne del nostro giornale Roberto De Luca, docente di sociologia politica dell'Unical) - le alte soglie di sbarramento (la percentuale di voti necessaria per ottenere almeno un seggio), pari all’8% per le coalizioni o singole liste con un candidato presidente e al 4% per le singole liste seppure facenti parte di una coalizione, hanno provocato esclusioni della rappresentanza e palesi asimmetrie fra percentuale di voto e seggi ottenuti da liste e coalizioni.