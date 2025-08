Dagli Stati generali a Reggio arriva la solidarietà dai governatori forzisti: “Abbiamo imparato da Berlusconi”

Sarà un documento corposo quello che uscirà dalla tre giorni degli stati generali del Mezzogiorno, di Forza Italia, che si concluderanno oggi in riva allo Stretto. Non potrà che essere così dopo i numerosi panel monotematici che hanno caratterizzato la tappa finale della campagna d’ascolto itinerante del partito del presidente Antonio Tajani nelle regioni del Mezzogiorno. I temi trattati ieri, al netto delle considerazioni politiche, che non sono affatto mancate, sono stati di tutto rispetto, spaziando dal ruolo delle Regioni nello sviluppo del Paese, ai temi dell’economia reale e quella sociale, passando per l’agricoltura, l’export, il turismo ed il made in Italy, fino al ruolo di Forza Italia negli Enti locali e la forza del Sud come motore dell’Italia. Temi che si pongono forti alla luce della nuova geopolitica mondiale. Ne ha parlato Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana: «Viviamo momenti difficili. La presenza degli Stati Uniti ha cambiato, con il suo atteggiamento, o tende a cambiare, equilibri internazionali. La guerra dei dazi ha bloccato le esportazioni dell’agroalimentare di Sicilia e Calabria, che adesso possono tornare a funzionare».

