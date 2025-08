Tucci (M5S): "Occhiuto ha fallito. I calabresi lo puniranno con il voto"

"Una mossa d'azzardo spregiudicata, quella del presidente - sottolinea Tucci - giocata sulla pelle dei calabresi stremati, che ben altro si aspettavano da lui, a cominciare da quel cambiamento sempre propagandato nei suoi video social, ma mai visto nella realtà. La Calabria in questi anni non è migliorata in nessun ambito: non è migliorata nella sanità (si pensi alle liste d'attesa bibliche), non è migliorata nelle infrastrutture (solo ieri lo scippo di circa 10 miliardi sull'alta velocità ferroviaria Salerno- Reggio), nei servizi (depurazione fatiscente nonostante le centinaia di milioni spesi). Le classifiche sulla qualità della vita degli istituti demoscopici ci vedono sempre relegati nelle ultime posizioni. Tutto ciò nonostante Occhiuto avesse preteso e ottenuto i "pieni poteri", a partire dalla sanità. La sua egopolitica non ha giovato alla Calabria, anzi.

"Ma il governatore, com'è consuetudine dalle parti della destra - prosegue Tucci - fa la vittima, addebitando il suo fallimento a non meglio specificate figure politiche di "secondo piano" (se sono tali, come fanno a fermare lui, primo della classe?), a fantomatici odiatori o a pavidi dirigenti regionali (molti da lui nominati) che "temono la firma" finendo per bloccare l'azione amministrativa. Vittimismo e complottismo della peggiore specie, espresso con modalità passive aggressive. Come fa con la magistratura. Prima - bontà sua - dice che i magistrati devono fare il loro mestiere e che non ha nulla da temere, poi, un secondo dopo, li accusa di aver, negli ultimi 30 anni, messo sotto inchiesta presidenti di Regione, i cui procedimenti si sono conclusi nel nulla. La verità è che Occhiuto è in forte difficoltà. Non ha risultati significativi da vantare e la sua pericolosa commistione di interessi pubblici e privati gli ha giocato un brutto scherzo".