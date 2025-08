Le acrobazie di Occhiuto e una coalizione da fortificare. La Calabria al voto per la terza volta in anticipo negli ultimi undici anni

Come un fulmine a ciel sereno. In un normale giovedì di piena estate (seppur le temperature di questi ultimi giorni stanno rinfrescando la Calabria dal Pollino allo Stretto), Roberto Occhiuto ha deciso ulteriormente di sparigliare le carte e giocare una partita tutta nuova. Accerchiato e un pò messo all'angolo dalla recente inchiesta giudiziaria che ha sollevato non pochi mal di pancia tra alcuni degli alleati (forse più a livello nazionale che locale), il capo dell'esecutivo ha scelto la strada delle elezioni anticipate. Era forse l'unico modo per non iniziare, subito dopo la calura agostana, un anno di logoramento e di campagna elettorale che lo avrebbero portato su strade tortuose in cui districarsi. Un anno, fino alla scadenza naturale del mandato (ottobre 2026) in cui Occhiuto avrebbe dovuto gestire da un lato la patata bollente di un'inchiesta che piaccia o meno ha un pò offuscato l'immagine del presidente della Giunta regionale, e dall'altro la possibilità di una serie di ostacoli da superare in primo luogo dentro la sua coalizione con la premier Meloni e Fratelli d'Italia pronti ad approfittare delle difficoltà del vicesegretario forzista e magari giocare la carta presidenziale con Fausto Orsomarso, o magari davvero con l'ex segretario della Cisl, Luigi Sbarra.

Il perimetro della coalizione E allora Occhiuto, forte dei risultati raggiunti a livello elettorale nell'ultimo periodo (basti pensare all'elezione di Giusi Princi alle ultime europee) e anche di un consenso comunque innegabile, è andato dritto come un treno e ha deciso di rischiare la carta delle elezioni. Con lui, con ogni probabilità, ci saranno Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, l'Udc e ovviamente qualche lista civica. La forza elettorale del centrodestra sarà comunque da misurare davanti ai calabresi, senza dimenticare che nelle diverse elezioni amministrative degli ultimi anni (benchè tutte soggette a dinamiche locali in cui i partiti molto spesso hanno agito sulla base di scelte differenti) le forze di governo hanno sofferto lasciando il campo al centrosinistra praticamente in tutti i capoluoghi di provincia. Chiaramente, la scelta di Occhiuto creerà scompiglio e toccherà a lui, insieme ai big nazionali degli altri partiti, compattare tutti per affrontare una campagna elettorale praticamente alle porte.