La sanità infuoca ancora il Consiglio regionale della Calabria. Alta tensione sull’Aou di Cosenza

È ancora l’Aou di Cosenza a far saltare il banco nel centrodestra. Ennesima giornata convulsa, a Palazzo Campanella, sulla proposta di legge per l’istituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria: quando sembrava deciso che il provvedimento venisse inserito all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale - l’ultima prima della pausa estiva - un imprevisto nulla di fatto in commissione bilancio ha rimescolato le carte. E mandato quasi in tilt la maggioranza, sulla linea politica e sui tempi.

