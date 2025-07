Calabria verso le urne: le dimissioni di Occhiuto portano al voto anticipato. LA PROCEDURA

La Costituzione italiana all’art. 126 recita al comma 3: “L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”. Il dettato costituzionale è stato ripreso dalla statuto della Regione Calabria all’art. 33 relativo al presidente della Giunta regionale. La presentazione delle dimissioni da parte del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto comporta, come conseguenza automatica, l’azzeramento degli organi politici regionali causando, a cascata, le dimissioni dell’intera Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni di presidente e consiglieri. Il regolamento consiliare della Calabria dispone lo svolgimento di un dibattito sulla comunicazione delle dimissioni presidenziali; l’art. 60, comma 1, così recita: “Nel caso di dimissioni del presidente della Giunta, il presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il presidente congeda definitivamente i consiglieri”.

La legge 108/1968 stabilisce che il termine per l’indizione delle nuove elezioni è fissato entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale. Tutto ciò comporta che, una volta sciolto il Consiglio, il procedimento elettorale deve avvenire in un arco temporale relativamente breve per garantire la continuità democratica e amministrativa.

Nel caso delle dimissioni di Roberto Occhiuto, le elezioni per il nuovo presidente e il rinnovo del Consiglio regionale dovranno avvenire entro tre mesi dalla data di scioglimento del Consiglio, dando così il via alla fase di transizione e alle consultazioni elettorali necessarie per formare il nuovo governo regionale.