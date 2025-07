Alta velocità in Calabria, Irto: "Il governo Meloni cancella il futuro del Sud: scippati 11 miliardi, Occhiuto complice e silente"

“Questo fatto gravissimo – aggiunge il Pd Calabria – rende ancora più folle e insensato il progetto del Ponte sullo Stretto, opera faraonica, economicamente devastante e inutile sul piano strategico”. “La cancellazione dell’Alta velocità per la Calabria è l’ennesima conferma – osserva Irto – della subalternità politica e istituzionale del centrodestra calabrese. Mai come adesso, la Calabria è messa ai margini. Ma noi continuiamo a lottare perché – conclude – vogliamo il riscatto della nostra comunità”.

“Sull’Alta velocità ferroviaria, il governo Meloni ha inferto un colpo durissimo alla Calabria e all’intero Mezzogiorno. Cinico e baro, l’esecutivo di centrodestra continua a considerare il Sud un puro serbatoio di voti, come certifica il Rapporto intermedio sulle infrastrutture presentato alla Camera: 11 miliardi e 363 milioni di euro cancellati al Meridione, di cui ben 9,4 miliardi sottratti alla Calabria per la realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio”. Lo denuncia in una nota il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto .

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha denunciato in Consiglio comunale il definanziamento di un'opera vitale per il sistema dei trasporti nel Mezzogiorno ed in Calabria: “Una strategia ormai chiara quella del Governo che, con la complicità di un governo regionale incapace di difendere gli interessi dei calabresi, vuole recidere con un colpo di mano le prospettive di crescita della nostra regione”. “La notizia della cassazione dal rapporto Pnrr sulle infrastrutture strategiche di oltre 9 miliardi che riguardavano l’Alta Velocità - prosegue - certifica quello che da mesi denunciamo: questo Governo è una sciagura per il Sud e per la Calabria”. Il sindaco ha denunciato il taglio delle risorse nel corso dell'odierna seduta del Consiglio comunale a Reggio Calabria.

“Nel 2024 - ha spiegato Falcomatà - il Pnrr, integrato con il Piano nazionale complementare prevedeva opere infrastrutturali per 82,8 miliardi, ma poche settimane fa - sottolinea il Sindaco - smentendo clamorosamente le parole dei Ministri Matteo Salvini e Tommaso Foti, il ministero delle Infrastrutture ha aggiornato la programmazione economica tagliando più di 9 miliardi per il progetto relativo all’ Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria, mettendo di fatto una pietra tombale su un’opera che avrebbe potuto ridurre i divari in termini di sviluppo tra nord e sud del Paese”.