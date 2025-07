Tirocinanti di Inclusione Sociale, Pd Calabria: “Umiliati e presi in giro. La Regione dia soluzioni affidabili prima che sia troppo tardi”

Il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, attacca la Regione per come sta gestendo la vertenza dei Tirocinanti di inclusione sociale. “Dopo mesi di promesse e annunci, la maggior parte dei tirocinanti – si legge in una nota del Partito democratico calabrese – resta nel limbo, senza contratto e senza prospettive. La maggioranza di centrodestra aveva promesso stabilizzazioni e dignità, ma siamo davanti all’ennesima illusione. Si è scaricata la responsabilità sui Comuni, sapendo che non avevano fondi né personale per assumere. È una vergogna istituzionale”.

Il Pd Calabria denuncia “un sistema fondato sull’ambiguità e sulla propaganda, in quanto la piattaforma regionale non garantisce nulla, i contributi promessi sono insufficienti e la scadenza del prossimo 31 luglio rischia di essere un nuovo bluff”.

“Si discute poi di formazione e di accompagnamento, ma migliaia di persone – avvertono i dem – vedono sfumare anni di lavoro e di attese. Il governo regionale non può cavarsela con qualche delibera all’ultimo minuto, giusto per tamponare”.