“Boccata d’ossigeno” per i Comuni: 64 assunzioni autorizzate in Calabria

Boccata d’ossigeno per undici Comuni calabresi, come tanti altri costretti a fare i conti con dotazioni organiche ridotte a causa dei pensionamenti. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), riunitasi al Viminale e presieduta dalla sottosegretaria Wanda Ferro, ha approvato in tutta Italia 715 assunzioni di personale per gli enti locali: 597 a tempo indeterminato e 118 a tempo determinato. Sessantaquattro riguardano i Comuni calabresi: da Rende a Brancaleone, da Castrolibero a Marina di Gioiosa Ionica, da Santa Domenica Talao ad Amantea, da Scilla ad Aprigliano e molti altri ancora.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale