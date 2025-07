Dipendenti dell’Arpal Calabria senza certezze: mancano risorse per il tempo pieno

È caccia ai fondi per trasformare in “full-time” i contratti dei dipendenti Arpal, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. A essere coinvolti sono oltre 300 lavoratori assunti con un contratto a 18 ore “storiche”, alle quali si aggiungono ulteriori 18 ore a progetto, con scadenza fissata al 30 settembre 2025. Molti di loro operano quotidianamente all’interno dei Dipartimenti della Cittadella, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione.

