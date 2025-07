Fondi Ue affidati ai governi nazionali. Regioni “out”, malumori in Calabria

Un fronte trasversale di forze politiche - dal Pd a Fratelli d’Italia - si oppone all’addio al vecchio modello della Politica di coesione. Secondo il modello immaginato dalla Commissione Ue sarà Roma, e non Bruxelles, a decidere le sorti dei singoli programmi e quali saranno i budget da allocare per ogni singola regione d’Italia. L’organo esecutivo comunitario punta a rivoluzionare il Quadro finanziario pluriennale dei prossimi sette anni (2028-2034), accorpando oltre 540 programmi, tra cui la Pac e la Coesione, in un unico contenitore da attuare attraverso un piano di partenariato nazionale e regionale sulla base di riforme.

