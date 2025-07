Il consigliere regionale della Calabria Antonio Lo Schiavo aderisce a Sinistra italiana insieme a 102 tra amministratori e attivisti I NOMI

È stata ufficializzata oggi, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni e del segretario regionale Fernando Pignataro, l’adesione del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo al partito di Sinistra Italiana. Insieme al capogruppo del Misto a Palazzo Campanella hanno aderito al partito ben 102 tra amministratori locali (in carica e non), militanti del suo movimento Liberamente progressisti, attivisti e cittadini, che hanno sottoscritto il documento politico nel quale vengono espresse le motivazioni di una scelta che punta a rivitalizzare l’area progressista in Calabria e a rinvigorire l’azione del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali. «Per le prossime elezioni regionali lavoreremo uniti con una coalizione che auspichiamo larga, come stiamo facendo in tutta Italia, per dare una svolta a questa regione nel segno della tutela dei diritti fondamentali, a cominciare da quello alla salute, che qui come altrove resta in cima alle preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine, del diritto al lavoro, del diritto all’ambiente tutelato e dunque a una transizione ecologica in grado di mettersi in relazione con quello di cui c'è bisogno». Lo ha affermato il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

«Su tutte queste questioni Alleanza Verde e Sinistra e Sinistra Italiana - ha aggiunto - dentro questa proposta politica daranno il loro contributo. Oggi si iscrivono al nostro partito amministratori locali, cittadini, cittadine, attivisti: è il segno di una crescita di fiducia e di consenso che registriamo in tutta Italia ma che oggi in questa regione segna un passaggio molto significativo. I tavoli regionali - ha proseguito - li seguono i nostri gruppi dirigenti regionali di Sinistra Italiana e di Europa Verde ed è bene che siano aperti, anzi bisogna fare presto. Naturalmente esiste una discussione anche di carattere nazionale. Noi abbiamo un rapporto molto stretto con le forze che io considero il cuore di una coalizione alternativa, Pd e Movimento 5 Stelle. Con loro innanzitutto lavoriamo per dare solidità e credibilità a un’alternativa e lo facciamo territorio per territorio cercando anche di allargare le coalizioni, di renderle il più possibile competitive e vincenti. Lo faremo naturalmente - ha sostenuto ancora il leader di Sinistra Italiana - anche in Calabria, un rapporto tra i gruppi dirigenti nazionali e i gruppi dirigenti territoriali, come è giusto che sia quando si discute di elezioni molto importanti come quelle regionali».