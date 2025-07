Richiesta di oltre 100 sindaci della Calabria al Consiglio regionale: stop a cooperazione con Israele e soluzione "Due Popoli-Due Stati". Condanna di Hamas e di Netanyahu

"I sindaci, con questo documento, chiedono con forza che il Consiglio Regionale discuta e prenda una chiara posizione di condanna sulla grave situazione in Medio Oriente, sia relativamente all' attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 , sia alla ' condotta genocida ' di Netanyahu e del suo Governo a Gaza ," si legge nel testo. "È fondamentale che la Regione richieda la sospensione della cooperazione con Israele fino a quando non vi sarà il ripristino delle regole e del diritto internazionale e l'affermazione del principio e della pratica soluzione ' Due Popoli-Due Stati ' attraverso un' azione diplomatica risoluta ."

Oltre 100 sindaci della Calabria , in risposta a un appello pubblico di Pina Condò , figura conosciuta nel mondo della comunicazione politica e istituzionale calabrese, hanno sottoscritto un Atto di Indirizzo rivolto al Consiglio e alla Giunta Regionale . Il documento, condiviso e sottoscritto dai primi cittadini, sottolinea l' urgenza di una ferma presa di posizione anche da parte della Regione Calabria sulla grave situazione in Medio Oriente .

Nel documento, i sindaci esprimono profonda preoccupazione per l'escalation del conflitto, che ha causato oltre 57.000 morti e 136.261 feriti a Gaza (dati aggiornati al 9 luglio 2025), con decine di migliaia di orfani e una diffusa carestia. Le vittime sono in gran parte civili, inclusi 17.000 minori.

"Non possiamo ignorare il dramma di una popolazione inerme che vede i propri bambini morire, non solo sotto le bombe, ma anche per fame," ha ribadito Condò. "Denunciamo con forza l'ostruzione sistematica degli aiuti umanitari come arma di guerra, disseminando fame e malattie. Una pratica disumana che va fermata immediatamente."

L'atto di indirizzo impegna la Regione a sostenere un cessate il fuoco umanitario immediato e permanente, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi israeliani e la protezione della popolazione civile di Gaza. "Nel documento si avanza la richiesta di sospendere ogni forma di scambio commerciale e progetti di cooperazione tra tutti gli enti riconducibili alla Regione Calabria e lo Stato di Israele, fino a quando non saranno garantiti i diritti fondamentali del popolo palestinese e non vi sarà il ripristino del rispetto del diritto internazionale."