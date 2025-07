Arriva il “sì” al commissario per l’A2: si occuperà del tratto Cosenza-Altilia

“Sì” al commissario per accelerare i lavori sull’autostrada A2 del Mediterraneo, ma con una “sorpresa”. È stato infatti approvato in commissione alla Camera un emendamento al decreto Infrastrutture - riformulato rispetto alla versione originaria - per completare celermente alcuni lotti già finanziati, compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia. La misura prevede la nomina dell'amministratore delegato di Anas come commissario straordinario consentirà una sensibile deflazione dei tempi di validazione dei progetti, permettendo l'espletamento delle procedure di Valutazione di impatto ambientale a livello regionale anziché ministeriale, accelerando così le procedure di progettazione e realizzazione dell'opera.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale