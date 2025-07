Avviso sostegno per l’attrazione degli investimenti, Varì: “Il 10 luglio apre lo sportello per la presentazione delle domande”

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, comunica che il prossimo 10 luglio aprirà lo sportello per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico per il sostegno e l’attrazione degli investimenti e per il rafforzamento della struttura produttiva regionale, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro.

“Con questo importante strumento – dichiara l’assessore Varì – offriamo alle imprese che vogliono realizzare insediamenti produttivi sul territorio la possibilità di farlo attraverso progetti innovativi e nel contempo sostenibili”.

L’iniziativa, nell’ambito del Programma regionale Fesr Fse+ 2021–2027, rappresenta un’opportunità concreta per le imprese interessate a investire in innovazione, transizione ecologica e digitale, e rafforzamento della competitività regionale.

L’investimento minimo previsto per ciascun progetto è pari a 500.000 mila euro, con una prevalenza delle spese legate agli investimenti produttivi pari almeno al 60% del totale. L’intensità di aiuto sulla parte relativa agli investimenti varia in base alla dimensione dell’impresa: fino al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40 % per le grandi. Significative anche le intensità di aiuto per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo.