Orrico risponde all’Associazione Italia-Cuba: “Tutelare i medici e il servizio sanitario, non creare polemiche”

«In riferimento alla replica dell’Associazione Nazionale Italia Cuba relativa al mio intervento sulle condizioni lavorative e contrattuali dei medici cubani operanti in Calabria, che ho sollevato a seguito di inchiesta giornalistica, tengo a precisare alcuni punti». Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«In alcun modo - dice Orrico - ho avuto intenzione di screditare il lavoro dei professionisti cubani ed anzi, come già scritto, ne ho evidenziato la professionalità e la competenza nell’attività di supporto alla sanità calabrese. Ho soltanto posto, se è ancora lecito farlo, una questione politica al commissario alla sanità calabrese Occhiuto a tutela, e non a discapito, proprio dei medici di cui sopra. Non ci sono suggeritori occulti, né dietrologie di sorta. Nel corso degli anni, ovvero in tempi non sospetti, ho spesso mosso accuse al governatore Occhiuto sulla gestione della sanità come testimoniato dai miei numerosi interventi in eventi pubblici, sulla stampa e, soprattutto, nella mia attività parlamentare in ordine a diverse problematiche: risorse non spese, criticità negli ospedali e nelle Asp, carenza di personale, concorsi, operato opaco dei colletti bianchi ed infiltrazioni della 'ndrangheta, per citarne alcuni.