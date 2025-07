Occhiuto, anche quest'anno il Capodanno Rai sarà in Calabria. Francis Ford Coppola girerà nella regione il prossimo film

«Il Capodanno Rai si svolgerà anche quest’anno in Calabria». Lo ha riferito il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui suoi canali social nel quale ha riferito di un incontro con l’amministratore di Rai Com.

«Nei prossimi giorni - ha aggiunto Occhiuto - ci saranno i sopralluoghi della Rai in una città che verrà comunicata nelle prossime settimane».



«Il 14 e il 15 luglio sarà in Calabria Francis Ford Coppola, il regista del Padrino, che comunicherà che il suo nuovo film sarà girato in Calabria». Ad annunciarlo, in un video sui suoi canali social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Quindi un’altra bella operazione della Film Commission, della quale sono davvero molto fiero», ha concluso Occhiuto. Francis Ford Coppola il 14 luglio sarà ospite a Soverato (Catanzaro) di una anteprima straordinaria del Magna Graecia Film Festival, manifestazione cinematografica fondata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte.